Trullo: Incendio nel parcheggio Conad, alta colonna di fumo sulla Città

Paura ed apprensione questo pomeriggio (Venerdì 12 Gennaio 2024) per un incendio in via del Trullo, periferia Sud Ovest della Capitale. Un’alta colonna di fumo nero si è alzata dal luogo dell’incendio ed è visibile da diverse zone della città. Stando a quanto si apprende, il rogo sarebbe divampato all’interno del parcheggio della Conad di via del Trullo. Sul posto oltre i Vigili del Fuoco, anche la Polizia Locale XI Gruppo, Protezione civile, Carabinieri, e operatori sanitari del 118.

Stando a quanto riportano gli uomini della Polizia Locale, intervenuti sul posto intorno alle ore 17.00. Non vi sono feriti. E’ stata però disposta la temporanea chiusura dell’attività commerciale per ragioni di sicurezza. La situazione fortunatamente è tornata alla normalità.

Saranno effettuati degli accertamenti nei prossimi giorni per ricostruire le cause di quanto accaduto.