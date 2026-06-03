Trullo, riqualificata l’area verde di via Zanzucchi davanti alla scuola Perlasca: «Restituita dignità al quartiere»

Un intervento mirato per abbattere il degrado, restituire decoro e blindare la sicurezza dei più piccoli in uno dei punti nevralgici del quartiere.

Nel cuore del Trullo, all’interno del territorio del Municipio XI, sono giunti a conclusione i lavori di riqualificazione e bonifica dell’area verde di via Giovanni Zanzucchi, lo spazio pubblico situato esattamente di fronte all’istituto scolastico “Giorgio Perlasca”.

L’area, che ogni giorno viene attraversata da centinaia di studenti, famiglie e residenti della zona, era da tempo finita al centro delle segnalazioni dei comitati di quartiere a causa dell’incuria e della crescita incontrollata della vegetazione, fattori che ne limitavano la piena fruibilità in sicurezza.

Il ringraziamento alla giunta e il “modello ascolto”

Il completamento del restyling è stato accolto con forte soddisfazione dai vertici di via di Portuense. A tracciare il bilancio dell’operazione, attraverso una nota ufficiale diffusa sui propri canali social, è il vicepresidente vicario del Consiglio del Municipio XI, Vincenzo Crea: «Si è concluso un intervento di fondamentale importanza per il decoro del nostro territorio. Desidero ringraziare pubblicamente l’assessora municipale all’Ambiente, Daniela Gentili, per la grandissima disponibilità e l’attenzione istituzionale dimostrate nel dare immediato seguito a questa specifica segnalazione. Grazie a questa sinergia siamo riusciti a restituire la giusta dignità e la corretta cura a uno spazio pubblico così importante».

«Piccoli passi per cambiare la periferia»

Per l’amministrazione municipale, l’intervento davanti alla scuola Perlasca rappresenta il tassello di una più ampia strategia di manutenzione ordinaria e straordinaria mirata a cambiare il volto delle aree verdi di prossimità nei quartieri periferici, spesso aggrediti da episodi di micro-abbandono.

«Sono esattamente questi piccoli e grandi interventi diffusi che, sommati l’uno all’altro, contribuiscono a migliorare in modo concreto e quotidiano la qualità della vita nel nostro quadrante», ha concluso il vicepresidente vicario del parlamentino, Vincenzo Crea. «Il nostro impegno sul territorio prosegue senza sosta: continuiamo a lavorare pancia a terra, raccogliendo quotidianamente le segnalazioni che ci arrivano dai cittadini e convertendole in risultati visibili e concreti. Avanti su questa strada, con l’unico obiettivo di consegnare ai residenti un quartiere sempre più curato, sicuro e vivibile per tutti».

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