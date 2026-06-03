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Trullo, riqualificata l’area verde di via Zanzucchi davanti alla scuola Perlasca: «Restituita dignità al quartiere»

Fatto il restyling dello spazio pubblico dopo le proteste dei residenti

Giordano Rossi - 3 Giugno 2026

Un intervento mirato per abbattere il degrado, restituire decoro e blindare la sicurezza dei più piccoli in uno dei punti nevralgici del quartiere.

Nel cuore del Trullo, all’interno del territorio del Municipio XI, sono giunti a conclusione i lavori di riqualificazione e bonifica dell’area verde di via Giovanni Zanzucchi, lo spazio pubblico situato esattamente di fronte all’istituto scolastico “Giorgio Perlasca”.

L’area, che ogni giorno viene attraversata da centinaia di studenti, famiglie e residenti della zona, era da tempo finita al centro delle segnalazioni dei comitati di quartiere a causa dell’incuria e della crescita incontrollata della vegetazione, fattori che ne limitavano la piena fruibilità in sicurezza.

Il ringraziamento alla giunta e il “modello ascolto”

Il completamento del restyling è stato accolto con forte soddisfazione dai vertici di via di Portuense. A tracciare il bilancio dell’operazione, attraverso una nota ufficiale diffusa sui propri canali social, è il vicepresidente vicario del Consiglio del Municipio XI, Vincenzo Crea: «Si è concluso un intervento di fondamentale importanza per il decoro del nostro territorio. Desidero ringraziare pubblicamente l’assessora municipale all’Ambiente, Daniela Gentili, per la grandissima disponibilità e l’attenzione istituzionale dimostrate nel dare immediato seguito a questa specifica segnalazione. Grazie a questa sinergia siamo riusciti a restituire la giusta dignità e la corretta cura a uno spazio pubblico così importante».

Foto Vincenzo Crea

«Piccoli passi per cambiare la periferia»

Per l’amministrazione municipale, l’intervento davanti alla scuola Perlasca rappresenta il tassello di una più ampia strategia di manutenzione ordinaria e straordinaria mirata a cambiare il volto delle aree verdi di prossimità nei quartieri periferici, spesso aggrediti da episodi di micro-abbandono.

«Sono esattamente questi piccoli e grandi interventi diffusi che, sommati l’uno all’altro, contribuiscono a migliorare in modo concreto e quotidiano la qualità della vita nel nostro quadrante», ha concluso il vicepresidente vicario del parlamentino, Vincenzo Crea. «Il nostro impegno sul territorio prosegue senza sosta: continuiamo a lavorare pancia a terra, raccogliendo quotidianamente le segnalazioni che ci arrivano dai cittadini e convertendole in risultati visibili e concreti. Avanti su questa strada, con l’unico obiettivo di consegnare ai residenti un quartiere sempre più curato, sicuro e vivibile per tutti».

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