TTG Rimini, Palazzo: “Entro dicembre gli Stati Generali del Turismo”

«Entro metà dicembre convocheremo gli Stati Generali del Turismo del Lazio, i lavori saranno aperti dal Ministro del Turismo, Daniela Santanchè».

Lo ha annunciato l’assessore al Turismo, allo Sport e all’Ambiente della Regione Lazio, Elena Palazzo, al TTG di Rimini, durante il panel dedicato ai grandi eventi organizzato all’interno dello stand della Regione Lazio e di Roma Capitale.

«Convocheremo tutti i soggetti coinvolti in questo settore: istituzioni, operatori e stakeholder, per delineare insieme le linee programmatiche del futuro e dare il via al Piano Triennale del Turismo della Regione Lazio.

Parliamo di un asset fondamentale, che merita tutta la nostra attenzione, per avviare politiche capaci di esaltare al massimo le potenzialità di tutto il territorio regionale, a partire da Roma fino a tutte le province», ha spiegato l’assessore Elena Palazzo.

