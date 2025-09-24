Tufello, arrestato ladro in flagrante e uomo su scooter rubato

Nella serata di ieri, il Tufello è diventato il palcoscenico di due interventi fulminei dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma.

Tutto è iniziato in via Val di Lanzo, quando alcuni residenti, insospettiti da movimenti strani all’interno del condominio, hanno chiamato il 112.

All’arrivo dei militari, la scena era chiara: un uomo stava tentando di entrare in un appartamento forzando la porta-finestra con un grosso cacciavite.

Si tratta di un 38enne italiano con precedenti penali, bloccato in flagrante e arrestato per tentato furto in abitazione.

Ma la serata non finisce qui. Sempre i Carabinieri hanno fermato un 35enne romano, sorpreso a bordo di uno scooter rubato il 22 settembre.

Gli accertamenti hanno rivelato che l’uomo aveva violato l’obbligo di dimora a Zagarolo, previsto dalla misura cautelare a cui era sottoposto. Per lui, questa volta, le porte del carcere di Regina Coeli si sono aperte.

