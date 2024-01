Tufello, in due senza casco sul motorino rubato: 15enni fermati dopo inseguimento

Scooter rubati, continuano a registrarsi sempre più nuovi casi. E spesso, come in questo caso, i responsabili sono dei giovanissimi. Questa volta trattasi di due minorenni sorpresi la scorsa notte ad effettuare un infrazione al codice della strada, adiacente piazza degli Euganei, in zona Tufello. Sono stati infatti i carabinieri della stazione Roma Città Giardino, transitando nel cuore del quartiere del III municipio, a notare i due giovani, senza casco, a bordo di uno scooter. Alla vista dei militari la coppia si è data alla fuga.

Fermati poco dopo, gli uomini dell’Arma hanno accertato che il motorino, palesemente manomesso, era stato rubato poco prima. I giovani, due 15enni romani, sono stati anche trovati in possesso di arnesi da scasso – due cacciaviti e un set di chiavi a brugola – i due minorenni sono stati arrestati.