Tufello: quattro arresti e raffica di controlli sulle strade

Un’operazione mirata contro la criminalità ha scosso il quartiere Tufello e le zone circostanti. I Carabinieri della Compagnia di Roma Montesacro, affiancati dai motociclisti del Nucleo Radiomobile, hanno messo in campo un servizio straordinario per garantire ordine e sicurezza, come stabilito dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. Il bilancio parla chiaro: quattro persone arrestate, 95 identificate e 60 veicoli controllati.

Un arresto eccellente: torna in carcere per scontare la pena

Durante l’operazione, i Carabinieri della Stazione di Roma San Basilio hanno eseguito un provvedimento di aggravamento della pena nei confronti di un 48enne italiano.

L’uomo, già agli arresti domiciliari, è stato raggiunto da un’ordinanza del Tribunale di Roma, che ha disposto il trasferimento in carcere per scontare una pena residua di tre anni.

Droga e soldi in contanti: fermati un 19enne e una coppia di spacciatori

La lotta al traffico di droga ha portato altri risultati:

Un cittadino albanese di 19 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato dai Carabinieri della Stazione di Roma Città Giardino mentre viaggiava in auto. Perquisito, è stato trovato in possesso di 7,5 grammi di cocaina e una somma in denaro contante, probabilmente legata allo spaccio.

Una coppia di conviventi, lei 24 anni, lui 36, entrambi con precedenti, è stata arrestata dai Carabinieri del Nucleo Operativo di Montesacro.

I due, intercettati a bordo di un’auto a noleggio, trasportavano 9 grammi di crack, 3,2 grammi di cocaina e 250 euro in contanti, ritenuti proventi dell’attività illecita.

Controlli intensificati per restituire sicurezza ai cittadini

L’operazione si inserisce in una strategia più ampia per contrastare la criminalità diffusa e il degrado urbano, in linea con la linea d’azione promossa dal Prefetto di Roma, Lamberto Giannini.

Le forze dell’ordine proseguiranno i controlli anche nei prossimi giorni in diverse aree della Capitale per garantire maggiore sicurezza ai cittadini.

Sostieni Abitarearoma è importante! ↙

è importante! ↙

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.