Turismo a Roma, tra numeri da primato e 14 nuovi hotel di lusso

Roma non smette di stupire. Il turismo nella Capitale cresce a ritmi mai visti, tra nuove aperture di hotel di lusso e presenze da record.

A confermarlo è stato il sindaco Roberto Gualtieri, intervenuto al Global Summit 2025: “Siamo la seconda città al mondo per nuove aperture di hotel a 5 stelle, superati solo da Londra”.

Entro un anno, la Capitale vedrà l’apertura di 14 nuovi alberghi, con 1.500 camere e un volume di investimenti pari a 421 milioni di euro.

Tra i progetti più attesi ci sono il primo Mandarin Hotel al Pinciano, un Four Seasons in piazza San Silvestro e un hotel di lusso in via Cavour.

Permanenze più lunghe e turismo consapevole

Non è solo questione di strutture: aumenta anche la durata media dei soggiorni. Se in Italia la permanenza media dei turisti è di 3,01 notti, a Roma è 4,1 notti, quasi il doppio rispetto alla media storica di tre anni fa. “Significa che il turista visita, scopre, si immerge nelle esperienze della città”, sottolinea Gualtieri.

Il 2024 ha registrato oltre 51 milioni di presenze e 22 milioni di arrivi. Il 2025 è già a +5%, confermando una crescita costante e sostenuta. “Roma è in fase di straordinaria espansione turistica”, commenta il sindaco.

Investimenti e rigenerazione urbana

Il successo turistico si accompagna a grandi investimenti urbani. Con il Next Generation Road Plan, Roma investirà 13 miliardi di euro per rigenerare quartieri, migliorare i trasporti, rendere le strade più verdi e aprire nuovi siti culturali.

“Stiamo inaugurando nuovi musei, attrazioni uniche. Se avete già visto il Colosseo e San Pietro, tornate a Roma: ci saranno nuove meraviglie da scoprire, insieme ai cittadini”, conclude Gualtieri.

Roma si conferma così non solo meta storica e culturale, ma città in continua evoluzione, capace di attrarre visitatori da tutto il mondo con esperienze sempre più ricche e coinvolgenti.

