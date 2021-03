Tuscolana, al via il rifacimento del manto stradale nel tratto Cinecittà-metro Porta Furba

Sono iniziati nei giorni scorsi – informa il Campidoglio – i lavori di riqualificazione del manto stradale in via Tuscolana, sul tratto piazza di Cinecittà-stazione metro A Porta Furba.

I lavori, eseguiti in orario notturno per non arrecare disagi alla viabilità locale, hanno un costo complessivo di circa 1,3 milioni di euro e prevedono il rifacimento dell’asfalto, la ricostruzione di tratti di marciapiedi divelti, la pulizia della vegetazione infestante, di caditoie e tombini con il ripristino della funzionalità del sistema idraulico, il restyling della segnaletica orizzontale e verticale.