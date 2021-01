Tuscolano. Lotta alla droga: tre persone arrestate e una denunciata dalla Polizia

Attraverso una mirata attività info-investigativa gli agenti del commissariato Tuscolano hanno tratto in arresto per droga R.F. 42enne romano. Con un servizio di osservazione su via Contardo Ferrini gli agenti hanno notato vari movimenti sospetti da parte dell’uomo, nel particolare si affacciava continuamente e nervosamente dalla finestra della sua abitazione. Appena sceso in strada gli agenti lo hanno bloccato ed indosso gli hanno trovato 1 dose di cocaina pari a 0.36 grammi, 1 involucro pari a 5.44 grammi di cocaina, 1 dose pari a 1.16 grammi di hashish.

In via Belliccia, sempre per droga, gli agenti del commissariato Romanina hanno denunciato in stato di libertà P.M. 37enne romano. I poliziotti si sono insospettiti nel vedere l’uomo, nonostante la forte pioggia, sul ciglio della strada in attesa. L’immediata perquisizione personale ha portato al sequestro di 1.22 grammi di cocaina e 6.60 grammi di marijuana. Altra droga è stata sequestrata in casa: 7.90 grammi di marijuana, 0.70 grammi di hashish, 0.30 grammi di cocaina più 235 euro in contanti.

In zona Tuscolano i poliziotti hanno fermato e arrestato uno spacciatore G.S. 64enne romano. L’uomo aveva adibito un locale in via dei Pisoni come base di spaccio. Fermato sul posto gli agenti hanno scovato 37.8 grammi di cocaina divisa in più involucri.

Per il medesimo reato è stato arrestato T.S. di 26 anni che durante un normale controllo di Polizia è stato trovato in possesso di droga . La successiva perquisizione domiciliare, da parte degli agenti del commissariato di Fiumicino in via Carlo Forte, ha portato al sequestro di 4350 grammi di marijuana.