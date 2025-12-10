“Tutti dormono sulla collina” al Teatro Delia Scala di Bracciano

A Frammenti di Sacro, la rassegna di Danza, Musica e Teatro promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Bracciano con il contributo della Regione Lazio in corso al Teatro Delia Scala di via delle Ferriere 16 a Bracciano, domenica 14 dicembre 2025 alle 18 la compagnia Il TeatrodItalia propone il reading teatrale e musicale “Tutti dormono sulla collina”.

Un evento per la regia di Marina Garroni ispirato all’Antologia di Spoon River, il celebre testo di Edgar Lee Master (1869-1950). Si porta in scena la vita degli abitanti di un immaginario paesino americano dei primi del Novecento attraverso una carrellata di brevi componimenti poetici in forma di epigrafe. Prendono in qualche modo vita alcuni defunti del cimitero cittadino. Alcuni raccontano il proprio vissuto, altri danno consigli ai vivi. Il linguaggio è semplice, diretto e concreto e si declina in diverse tonalità, da quella lirica a quella epica. Non manca anche una certa ironia. Tra le scelte registiche anche testi tratti dalle opere di Wislawa Szymborska, poetessa polacca e Friedrich Nietzsche.

Anche questo reading teatrale, come il primo “Per Amore” che ha raccontato il sacrificio di alcune donne del mondo classico, andato in scena con successo il 30 novembre e quelli in programma per il 21 e 28 dicembre sono produzioni originali della compagnia Il TeatrodItalia pensati per questa rassegna che vuole aprire mondi sul sacro quotidiano, su quanto ognuno, secondo la propria personalità, riveste sacralità.

Interpreti: Rossana De Angelis, Massimo Fiorenza, Daniela Garroni, Francesco Persiani, Antonio Rossi, Dora Lisa Valentino e Maria Teresa Di Clemente.

Il reading è accompagnato da musica dal vivo a cura di Generazione Musica tratta dall’album “Non al denaro non all’amore nè al cielo” il concept album uscito nel 1971 di Fabrizio De Andrè ispirato ugualmente al testo Lee Master eseguite da Alessandro Lembo alla chitarra, Laura Ferranti, tastiera e voce, Alessandro Taborri alle percussioni, Francesca Gamberini, voce, Michele Mastroianni, voce.

Ingresso libero fino esaurimento posti

Info e prenotazioni: cultura@comune.bracciano.rm.it e su Eventbrite

https://www.eventbrite.it/e/tutti-dormono-sulla-collina-reading-teatrale-e-musicale-tickets-1977380400006

