“Tutto quello che non doveva succedere” di Andrea Cardoni

Sabato 12 aprile 2025 a The Forum, in piazza del Pigneto 8a, presentazione del libro di Andrea Cardoni “Tutto quello che non doveva succedere”.

Sarà presente come relatrice del libro Francesca Serafini.

“Tutto quello che non doveva succedere”, scritto da Andrea Cardoni, è il racconto collettivo di un popolo che dal 1984 ancora racconta i quattordici giorni più tristi e silenziosi di Roma.

NEL LIBRO

Per 14 giorni, dal 30 maggio al 13 giugno 1984, Roma è stata zitta, come non lo è mai stata in tutta la sua storia eterna.

Sono stati i giorni di Roma-Liverpool e dei funerali di Enrico Berlinguer. Cose che non sarebbero dovute succedere e invece sono successe.

Dagli scontri per la ricerca del biglietto al rientro a casa dopo la sconfitta, dal corteo funebre a Piazza San Giovanni del segretario del Partito Comunista, al ricordo di Agostino Di Bartolomei, il capitano di quella Roma, che si suicida dieci anni dopo quella finale: una continua ricerca di senso che si ritrova nelle voci e nei ricordi di chi in quei giorni ha vissuto nella città più silenziosa della sua storia.

