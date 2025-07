TVA ferma ai blocchi di partenza: la tranvia verso il Vaticano è ancora un miraggio

Il progetto della tranvia Termini–Vaticano–Aurelio (TVA) resta sulla carta, nonostante fondi europei già stanziati e una crescente pressione da parte di associazioni, cittadini e addetti ai lavori. E ora che il tempo stringe, a preoccupare non è solo la sorte dell’infrastruttura, ma anche la credibilità degli impegni presi dal Campidoglio.

A rompere il silenzio e a chiedere conto dello stallo è una lettera indirizzata direttamente al sindaco Roberto Gualtieri, firmata da dieci importanti associazioni romane – tra cui Legambiente, Carteinregola, Metrovia e Osservatorio Regionale Trasporti. Un appello accorato, quasi una richiesta d’aiuto: “Il 2024 è abbondantemente passato, l’anno giubilare è trascorso per oltre metà, ma del nuovo tram non c’è nemmeno l’ombra”.

Il progetto: 273 milioni e 11 chilometri ancora sulla carta

La TVA, sulla carta, è un asse di 11 chilometri che dovrebbe collegare Termini al quartiere Aurelio, passando per il cuore simbolico di Roma: il Vaticano.

Un’opera strategica per la mobilità sostenibile e per alleggerire la pressione sul sistema del trasporto pubblico romano, soprattutto in vista dei flussi giubilari del 2025. Il costo complessivo dell’opera è di 273 milioni di euro, dei quali 120 milioni finanziati dal PNRR per il primo tratto, da Giureconsulti a Porta Cavalleggeri.

Tuttavia, i cantieri non sono mai partiti. Nemmeno il primo, considerato “il più facile”, ha visto la posa del primo binario. E i fondi europei, a rischio definanziamento, sono stati salvati solo grazie a un cambio di strategia dell’ultimo minuto, come ha ammesso l’assessore alla Mobilità Eugenio Patanè.

Il “piano B” per non perdere i soldi: 10 tram al posto dei binari

Per rispettare le scadenze imposte da Bruxelles, il Comune ha cambiato obiettivo: non più 2,8 km di binari, come inizialmente previsto, ma l’acquisto di 10 convogli tranviari nuovi, attesi entro il 30 giugno 2026. Un escamotage tecnico, utile a salvare i fondi, ma che di fatto rimanda la realizzazione dell’infrastruttura vera e propria.

Nel frattempo, qualche passo avanti c’è stato: è stata acquisita l’area di Largo Micara, dove sorgerà un nuovo deposito tram, ed è stata firmata una convenzione per lo spostamento dei sottoservizi. Ma nessun progetto esecutivo approvato, nessun tracciato definitivo fino a Termini, e soprattutto nessun cronoprogramma pubblico.

Le associazioni: “Non basta un deposito per fare un tram”

«Non si capisce se l’opera verrà mai completata interamente», denunciano le associazioni nella loro lettera. Il riferimento è al tratto più delicato e controverso: quello che dovrebbe passare per via Nazionale, cuore pulsante del centro storico. Il progetto è ancora in alto mare e nessuno, al momento, garantisce che i tram arriveranno davvero fino a Termini.

La preoccupazione è doppia: da un lato per l’effettiva utilità dell’opera monca; dall’altro per il rischio di buttare al vento fondi preziosi e disattendere ancora una volta le promesse fatte ai cittadini.

L’attacco finale: “Sindaco, quegli impegni valgono ancora?”

La lettera si chiude con toni netti, quasi amari: “Ci aspettiamo da Lei chiarezza, progetti dettagliati, scadenze precise. I suoi impegni elettorali sono ancora validi? Qualcosa Le ha fatto cambiare idea?”.

La risposta, al momento, non è arrivata. E intanto la TVA resta una tranvia immaginaria, sospesa tra progetti mai completati, fondi salvati per il rotto della cuffia e un’opinione pubblica che – tra ritardi e mancate risposte – comincia a perdere fiducia.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.