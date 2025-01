Al Teatro Lo Spazio in via Locri si terrà da venerdì 7 a domenica 9 febbraio 2025 lo spettacolo di teatro-danza, della Compagnia Teatro del Mediterraneo, dal titolo “UHT- Da conservare preferibilmente entro…”. Lo spettacolo è al suo debutto e racconta la ciclicità della vita.

Lo spettacolo, dopo un anno di ricerca artistica e con il sostegno del programma di residenze “Road to Nowhere 2023-2024” del collettivo Dare To Share, arriva per la prima volta assoluta al Teatro Lo Spazio di Roma nella sua forma completa.

UHT – Da conservare preferibilmente entro…

UHT – Da conservare preferibilmente entro… è una riflessione potente e intima sulla ciclicità dei ritmi di vita: la memoria e il gesto sono al centro di un gioco di conservazione e trasmissione, destinato a durare nel tempo ma anche a trasformarsi e, inevitabilmente, a svanire.

La scena si apre con un’immagine evocativa: è tornato l’inverno, la festa è finita e restano poche luci per strada, gli avanzi in dispensa e gli strascichi di un ricordo felice sulla pelle.

In scena quattro donne, interpretate da Viola Centi, Maria Carmen Di Poce, Gabriella Indolfi e Giulia Pesole: chi sono? Cosa le unisce? Insieme, compongono un immaginario collettivo legato alla vita domestica e alla cucina, conducendo gli spettatori in un viaggio attraverso ricordi, suggestioni e rituali quotidiani: dalla preparazione di pietanze all’apparecchiamento della tavola, dalla festa alla preghiera, dalla parola al rito, in attesa di una nuova estate.

I loro corpi narrano il continuo ripetersi delle stagioni, ogni movimento diventa un linguaggio simbolico che racconta la vita di una collettività che, nonostante il passare del tempo, continua a proteggere e a difendere le proprie tradizioni. In attesa di una nuova estate, le donne si confrontano con la loro memoria, con i ricordi e con il desiderio di preservare ciò che, forse, non può durare per sempre.

La regia dello spettacolo è firmata da Viola Centi, mentre la drammaturgia è curata da Gabriella Indolfi.

Le coreografie portano la firma del Teatro del Mediterraneo, con una scenografia di Riccardo Fanari in collaborazione con lo Studio Superfluo.

Il contributo musicale è di Nicola Centi, che arricchisce l’atmosfera con suoni evocativi che si mescolano al linguaggio corporeo e alla narrazione visiva.

“UHT nasce dal desiderio di condividere un viaggio attraverso le memorie collettive e le radici alle quali sentiamo di appartenere, per raccontare le nostre tradizioni e accettare che, come nel telefono senza fili, queste cambiano e mutano con noi”, spiegano le ideatrici del progetto Viola Centi e Gabriella Indolfi.

“Il punto di partenza è stata l’indagine attorno al processo di lunga conservazione degli alimenti, come metafora per descrivere attraverso il teatro, la danza e gli elementi del patrimonio coreutico del Centro-Sud Italia, il tramandare di usanze antiche e familiari e il mantenimento di ricordi nel tempo. Dove si depositano e cosa lasciano? Qual è la loro durata? E se la memoria, come il cibo, ha una sua data di scadenza, allora cosa decidiamo di tenere?”.

Compagnia Teatro del Mediterraneo

La Compagnia Teatro del Mediterraneo è stata fondata nel 1986, per volontà della coreografa Donatella Centi e del regista Orlando Forioso e ripresa dal 2023 sotto la Direzione Artistica della danzatrice e coreografa Viola Centi, con l’intento di integrare le danze tradizionali del Centro-Sud Italia con il Teatro e le nuove sperimentazioni performative.

Teatro Lo Spazio

Via Locri, 42-44 – Metro A / San Giovanni

Biglietti: 15 euro – ridotto: 12 euro

Spettacoli: Venerdì 7 febbraio 2025 – ore 21.00. Sabato 8 febbraio – ore 18.00. Domenica 9 febbraio – ore 17.00.

(bar aperto per aperitivo dalle 20.30)

Info e prenotazioni: 339 775 9351 – 06 7720 4149 – info@teatrolospazio.it www.teatrolospazio.it

Per maggiori informazioni Compagnia Teatro del Mediterraneo

FB: https://www.facebook.com/profile.php?id=100091909881746

IG: https://www.instagram.com/teatrodelmediterraneo/

E mail: info.teatromediterraneo@gmail.com

