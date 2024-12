Ultimi giorni per visitare la Fontana di Trevi dalla passerella

Ancora pochi giorni per visitare la Fontana di Trevi con la prospettiva privilegiata offerta dalla passerella allestita in occasione dell’intervento di manutenzione ordinaria in corso.

Dopo il grande apprezzamento registrato tra il pubblico di cittadini romani e turisti con circa 200.000 visitatori, domenica 8 dicembre sarà infatti possibile usufruire del percorso con orario di apertura prolungato fino alle ore 22 per l’ultima volta, prima delle operazioni di smontaggio che inizieranno il giorno successivo.

L’intervento di manutenzione dovrà andare avanti ancora per una decina di giorni e si concluderà entro Natale per consentire la riapertura della fontana nei giorni delle feste.

