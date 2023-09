Ultimo fine settimana di STRAVILLA! Bonelli Playground (22-23-24 settembre 2023)

Ultimi appuntamenti con Stravilla! Bonelli Playground, organizzato dall’Associazione Disambigua APS, a Villa Bonelli (Via Camillo Montalcini, 1). Il festival di teatro, nuovo circo, laboratori e musica a ingresso libero si chiude domenica 24 settembre.

Questo ultimo fine settimana comincia venerdì 22 settembre (dalle 16.00 alle 20.00) con il laboratorio per bambini “Cartoni Animali” a cura dell’Associazione Perfareungioco. Laboratori di riciclo proposti dallo scenografo e artigiano Roberto Capone che conduce delle attività manuali da realizzare insieme, bambini e adulti, invitando a costruire, colorare e comporre dei biglietti pop up a tema animali e a dipingere insieme i suoi cartoni animali di cartapesta. Si prosegue, sempre venerdì, alle 18.00 con il concerto “La fine dell’estate”. Matteo Michelangelo e Alessandro Ragazzo presentano uno spettacolo di dolce musica da accompagnamento per serate estive con un mix di sonorità che spaziano fra improvvisazioni jazz a sottofondi di musica elettronica.

Sabato 23 settembre ore 17.00 è la volta dello spettacolo di teatro/circo “Tango 109” con India Baretto. Tra danza aerea e giocoleria, nella suggestiva ambientazione di una sartoria, lo spettacolo è un elaborato di circo teatro che indaga in un crescendo tecnico e narrativo il sogno grandioso e terribile di una piccola sarta annoiata.

Domenica 24 ultimo appuntamento anche con “C’è un grande prato verde” (16.00-17.30) a cura della Cooperativa Il Trattore. In questa giornata finale del laboratorio che ha accompagnato lo svolgersi di tutta la manifestazione ci sarà la piantumazione di un nuovo prato in modalità condivisa. Il prato sarà uno spazio verde lasciato alla collettività di cui prendersi cura insieme, uno spazio dove ragionare su quanto la natura vada protetta e preservata. Chiude la manifestazione, domenica 24 settembre alle 17.00, la replica dello spettacolo Tango 109 con India Baretto.

Stravilla! Bonelli Playground è a Villa Bonelli (Via Camillo Montalcini, 1 – Roma). Tutti gli eventi sono gratuiti. Per informazioni:328 5956448 – associazionedisambigua@gmail.com

Il progetto, promosso da Roma Capitale – Assessorato alla Cultura, è vincitore dell’Avviso Pubblico biennale “Estate Romana 2023-2024” curato dal Dipartimento Attività Culturali ed è realizzato in collaborazione con SIAE

Dal 16 giugno al 24 settembre

Stravilla! Bonelli Playground

Villa Bonelli (Via Camillo Montalcini, 1 – Roma)

Fermata Treno Stazione di Villa Bonelli – Fermata Autobus 711

INGRESSO LIBERO

Per info: 328 5956448 – associazionedisambigua@gmail.com

Pagina Facebook: https://www.facebook.com/parcobonelli

Profilo Instagram: www.instagram.com/parcobonelli/

Web Site: https://www.parcobonelli.it/