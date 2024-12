Umberti: avviata la bonifica di Ponte Mammolo

“Assestiamo un altro colpo al degrado! Vinciamo un’altra battaglia contro i roghi tossici, le discariche abusive per il bene e la salute pubblica. Mai nessuno si era impegnato come noi su questa problematica”. Lo afferma in un comunicato il presidente del IV Municipio Massimiliano Umberti.

“Iniziata – prosegue il Presidente la bonifica dell’area privata a Ponte Mammolo andata a fuoco nel 2023 e nei mesi scorsi del 2024. L’area interessata è quella dell’ordinanza del Sindaco Gualtieri nel 2023. Si sta bonificando un’area privata in danno al posto del proprietario che non ha ottemperato a quanto dovuto.

100 tonnellate di rifiuti saranno raccolte e separate secondo la normativa. Si prevedono 1 mese e mezzo di lavori per rendere l’area totalmente sgombra fino al ridosso del fiume Aniene.

Si è deciso di farlo investendo i soldi pubblici per sanare una piaga che ha creato non solo fortissimi disagi ai quartieri limitrofi di Colli Aniene e Ponte Mammolo, ma a tutto il IV Municipio”.

Umberti conclude: “Non finirò mai di ringraziare il Sindaco Gualtieri e l’Assessora Alfonsi per l’impegno che stanno mettendo in IV Municipio”.

