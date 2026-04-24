Umberti: dal campo Alberini riparte lo sport a Colli Aniene-Tiburtino

Il 22 aprile 2026 alle ore 17.30 presso la Sala Mario Falconi, in Largo Nino Franchellucci 69 a Roma Colli Aniene, nel corso di una conferenza stampa, sono stati illustrati i contenuti dell’affidamento, le finalità sociali e sportive del progetto e la visione di sviluppo del Centro Sportivo Alberini.

È stata presentata ufficialmente la nuova società concessionaria del Campo Alberini: la Capitolina Calcio Roma che ha mostrato ufficialmente il suo nuovo logo.

“L’affidamento del Centro Sportivo Alberini – ha affermato il Presidente del Municipio IV Massimiliano Umberti – è un importante passo concreto nel percorso di rilancio di questo impianto sportivo. Non è stato semplice giungere a questo risultato, dopo lunghi anni di battaglia legale.

“Restituire piena funzionalità a spazi come questo – ha proseguito Umberti – significa investire sullo sport come strumento di educazione, inclusione sociale e benessere collettivo. Da oggi in poi il Centro Sportivo Alberini sarà un luogo dedicato alla crescita sportiva dei giovani, alla partecipazione delle famiglie e alla costruzione di una comunità fondata sui valori del rispetto, dell’impegno e della legalità. Questo risultato, atteso da anni, oggi diventa realtà. Un passaggio fondamentale che segna l’inizio di una nuova fase per questo impianto sportivo, che tornerà finalmente a vivere e ad essere un punto di riferimento per il quartiere.

“La nuova società – ha informato il Presidente – investirà 1 milione e 400 mila euro per: riqualificare completamente la struttura; restituire uno spazio moderno e funzionale; riaprire il campo a cittadini, giovani e famiglie. Siamo l’unico Municipio a Roma ad aver completato un percorso di evidenza pubblica così complesso, arrivando all’assegnazione e alla ripartenza concreta di un impianto sportivo. Un lavoro enorme, reso possibile grazie all’impegno degli uffici che ringrazio per la professionalità e la determinazione dimostrata. L’obiettivo è chiaro: restituire spazi pubblici alla città, promuovere lo sport come strumento di crescita, socialità e inclusione. Da questa estate si torna in campo”.

Presenti in Sala il presidente della Capitolina Calcio Roma Alessandro Stuppia (nella foto con il presidente Umberti) ed i dirigenti e lo staff della società.

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