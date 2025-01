Umberti: “È ora di potenziare l’Ospedale Sandro Pertini”

“Apprendo dal Presidente della Commissione Trasparenza della Regione Lazio Valeriani che il Policlinico Umberto I non sarà spostato dove vi è oggi il Pertini.

Lo ringrazio per aver fatto chiarezza; chiedo al Presidente della Regione Rocca di potenziare l’Ospedale Sandro Pertini con le specializzazioni e con un organico di medici che oggi è sottodimensionato, per evitare il collasso del presidio sanitario“.

In una nota il Presidente del IV Municipio informa di aver avuto assicurazioni che l’Umberto I non sarà spostato dove vi è oggi il Pertini.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.