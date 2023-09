Umberti ha incontrato le famiglie colpite dal rogo di Largo Franchellucci

Con l’articolo del 7 luglio scorso chiedevamo che non calasse il silenzio sulla vicenda del rogo di Largo Franchellucci che aveva colpito un palazzo di Colli Aniene in ristrutturazione. Ritenevamo che fosse indispensabile trovare delle soluzioni alternative e concrete per chi era rimasto da un giorno all’altro senza casa. Una comunità di quasi cento persone, tra le quali molti anziani con ridotte disponibilità economiche, dovevano affrontare il problema abitativo. Eravamo al corrente che si stava lavorando ad un aiuto economico da parte dell’amministrazione locale ma aspettavamo notizie certe da Roma Capitale e dal IV Municipio.

La risposta c’è stata.

Il Presidente del IV Municipio Massimiliano Umberti è tornato ieri insieme alla Vice Presidente Annarita Leobruni a Largo Nino Franchellucci, luogo del terribile incendio che ha coinvolto diverse palazzine lo scorso 2 Giugno. “È stato importante incontrare le sfortunate famiglie coinvolte in questo tragico evento. – ha dichiarato il Presidente Umberti – Ho informato i presenti di come Roma Capitale stia concludendo l’iter della delibera che prevederà un bonus affitto a tutte le famiglie colpite dall’incendio che non possono ad oggi rientrare nelle loro case. Avevamo promesso di non lasciare nessuno da solo e lo stiamo mettendo in pratica con i fatti.”

Non conosciamo l’entità del Bonus che verrà assegnato ma certamente è un segnale importante a cui devono seguire ulteriori azioni fino al rientro delle persone nelle proprie abitazioni (assistenza legale alle famiglie, controlli di sicurezza dell’edificio, assistenza psicologica, informazione, etc).

Abbiamo detto no all’INDIFFERENZA e sembra che ci sia stata risposta. La strada è tracciata, occorre continuare su questa linea.