Umberti: “Più sicurezza stradale nel IV Municipio”

Le strade del IV Municipio si rifanno il look. – informa in un comunicato stampa il presidente del IV Municipio Massimiliano Umberti -. Al via il cantiere per i lavori di rifacimento della pavimentazione stradale di via Tino Buazzelli (fronte I.C. N.M. Nicolai), in contemporanea al ripristino della funzionalità della pavimentazione stradale di viale Battista Bardanzellu (Colli Aniene) che ha preso il via lunedì sera.

Tanti sono gli interventi negli ultimi mesi voluti e messi in atto per riconsegnare alla cittadinanza strade percorribili e sicure.

Dai lavori di completamento di via Carlo Arturo Jemolo (Torraccia), a quelli di via di Salone (Case Rosse) e al rifacimento di via Spinoza (Casal de Pazzi). Tanti i lavori ancora in programma nei diversi quartieri del Municipio:

viale Marx, via Zanardini, via Leibniz, via Diego Angeli, via Galla Placidia, via Facchinetti, via del Forte Tiburtino….. solo alcuni di quelli previsti e che porteremo a termine entro la fine del 2025. ”Non ci fermiamo qui, – conclude Umberti -, il benessere dei cittadini sempre al 1° posto”

