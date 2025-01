Umberti: “Salvini taglia i fondi per la caserma di via Achille Tedeschi”

«Salvini si riempie la bocca di sicurezza ma taglia i fondi per la caserma di via Achille Tedeschi. Ho incontrato il Questore Massucci, che conosce bene la situazione, con il quale ho avuto un dialogo fortemente costruttivo, che mi ha confermato il definanziamento di 9 milioni di euro che erano previsti, fondi CIPE, per la realizzazione del Commissariato di Polizia “S. Ippolito”. I soldi non ci sono più, come non ci sono più quei 4 milioni di euro previsti dal Ministero degli Interni alla cui guida oggi è il Ministro Piantedosi.»

Lo afferma in un comunicato il presidente del IV Municipio Massimiliano Umberti.

«Il Commissariato di “S. Ippolito” – prosegue – oggi è relegato nella sede del Commissariato di Polizia “S. Lorenzo” e non ha nemmeno un responsabile a capo. Il Commissariato che doveva essere il più importante della Capitale per via del futuro Stadio della Roma oggi alloggia nel Commissariato di “S. Lorenzo” al Verano. La prova lampante di chi parla di sicurezza senza attuarla nella pratica.

Non è normale che una delle zone di Roma a più grande espansione sia sprovvista di una sede fisica a presidio territoriale delle nostre forze di Polizia. È bene ricordare come Pietralata con lo Stadio, il Rome Technopole e la Cittadella Finanziaria sia il territorio che nei prossimi anni si svilupperà maggiormente a Roma.

Chiedo subito – conclude – un tavolo tecnico con il Ministro degli Interni Piantedosi, il Ministro delle Infrastrutture Salvini e il Sindaco Gualtieri per risolvere questa situazione incredibile fuori da ogni logica politica».

Sostieni Abitarearoma è importante! ↙

è importante! ↙

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.