Umberti: solidarietà ai genitori dell’Istituto Comprensivo Alberto Sordi

«Mentre la destra a tutti i livelli istituzionali cerca di barricarsi, dietro scuse imbarazzanti, sul dimensionamento scolastico, la realtà dei fatti è che le scuole per essere ascoltate devono ricorrere al Tar.

A nulla è valso l’incontro tra i genitori e le insegnanti dell’istituto comprensivo Alberto Sordi insieme a Schiboni. Un colloquio franco, tra scuola, genitori e l’Assessore che nega loro la possibilità di rivalutare politicamente l’errore madornale della Giunta contro l’Istituto comprensivo e il IV Municipio tutto.

Ricordiamo che gli Istituti Comprensivi in base alle loro stesse linee guida, prevedono sovradimensionati gli istituti con 1200 alunni. Nel IV Municipio oltre il danno anche la beffa, dove al tavolo della Giunta Regionale siede un cittadino del IV Municipio, Assessore in quota Fratelli D’Italia, Fabrizio Ghera che vota contro le scuole del suo Municipio. Un danno su tutti i livelli, per un dimensionamento mai prospettato e soprattutto già sovradimensionato in partenza. Dilettanti allo sbaraglio, senza nessuno scrupolo per il futuro del paese: la scuola».

Così in una nota il presidente del IV Municipio Massimiliano Umberti.

Sostieni Abitarearoma è importante! ↙

è importante! ↙

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.