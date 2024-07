Un 65enne arrestato per stalking condominiale al Tufello

Un uomo italiano di 65 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato del III Distretto Fidene-Serpentara per stalking condominiale. L’uomo, residente nella zona del Tufello a Roma, ha reso la vita impossibile alle famiglie che vivono nel suo stesso palazzo per oltre due anni, dal 2022.

Le sue azioni includevano:

Minacciare verbalmente diversi condomini dello stabile.

Aggredere fisicamente un condomino.

Inseguire e minacciare una donna invalida con un taglierino, facendole perdere l’equilibrio e cadere a terra per la paura.

A causa di questi comportamenti, i residenti del condominio hanno vissuto in un clima di costante ansia e paura, temendo per la propria incolumità.

Hanno dovuto modificare le loro abitudini quotidiane, prendendo precauzioni per evitare di incontrare l’uomo e persino limitando l’invito di familiari a casa per non esporli a potenziali pericoli.

Le denunce delle vittime e le approfondite indagini coordinate dalla Procura di Roma hanno permesso agli agenti di ricostruire la vicenda e di procedere all’arresto del 65enne.

L’uomo è stato condotto presso la casa circondariale di Regina Coeli.

