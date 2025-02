“Un angelo in divisa”: Poliziotta salva uomo colto da arresto cardiaco in palestra

Una normale giornata di allenamento in palestra si è trasformata in un’eroica operazione di salvataggio grazie a un’agente della Polizia di Stato, che si è trovata “al posto giusto nel momento giusto”. È successo martedì scorso, nei pressi della stazione metro Cipro, dove una poliziotta libera dal servizio ha evitato quella che poteva essere una tragedia.

Angela, agente della U.P.G.S.P. della Questura, aveva appena finito il suo turno mattutino e deciso di dedicare il pomeriggio alla palestra. Ma mentre si allenava, il suo occhio esperto ha captato una scena che le ha fatto scattare il campanello d’allarme: un uomo si era accasciato improvvisamente al suolo, proprio vicino al tapis roulant. Un istante che per Angela è stato sufficiente a rendersi conto che la vita dell’uomo era in pericolo.

Il coraggio e la prontezza della poliziotta

Senza pensarci due volte, Angela ha interrotto il suo allenamento e si è precipitata al fianco dell’uomo, ormai privo di sensi. Con calma e decisione, lo ha adagiato a terra, facendo allontanare gli altri frequentatori della palestra.

È stato in quel momento che ha avviato la manovra “GAS” (Guardare, Ascoltare, Sentire), fondamentale per valutare il suo stato. Dopo aver verificato che l’uomo non respirava, Angela ha capito che si trattava di un arresto cardiaco.

Mentre cercava di mantenere la calma, Angela ha ordinato al responsabile della palestra di chiamare immediatamente i soccorsi. Ma non c’era tempo da perdere. L’agente ha iniziato a praticare il massaggio cardiaco con precisione, senza esitare neanche per un istante.

La lotta contro il tempo e l’arrivo del defibrillatore

Nonostante il massaggio non producesse reazioni immediate, Angela ha continuato a lottare per la vita dell’uomo. Grazie all’aiuto del personale della palestra, è riuscita a reperire un defibrillatore. Dopo la prima scarica, l’uomo era ancora incosciente, ma Angela non si è fermata: ha eseguito una seconda scarica, continuando le manovre di rianimazione con determinazione.

La tensione è stata altissima, ma la poliziotta non ha mai mollato. Solo dopo l’arrivo del personale sanitario, che ha proseguito le cure, l’uomo è stato trasportato in ospedale in gravi condizioni, ma grazie al tempestivo intervento di Angela, ora è in condizioni stabili.

Un salvataggio che diventa un esempio di coraggio

Angela ha dimostrato che la formazione e la prontezza sono fondamentali quando si tratta di salvare vite. Il suo intervento ha fatto la differenza tra la vita e la morte per l’uomo, che oggi è ancora vivo grazie al suo eroico salvataggio.

