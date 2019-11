Un anno giubilare per il 100° anniversario della canonizzazione di Santa Margherita M. Alacoque

Presso la Chiesa della Madonna di Guadalupe e San Francesco di Sales, in Via Galla Placidia, 63 nel IV Municipio, che è anche Cappella del Monastero della Visitazione,

retto dalle Suore di clausura, le Visitandine, in occasione del 100° anniversario della canonizzazione di Santa Margherita Maria Alacoque, è stato concessa dalla Penitenzieria Apostolica, la grazia di indire un anno giubilare dal 16 ottobre 2019 al 17 ottobre 2020.

Il Giubileo è stato inaugurato mercoledì 16 ottobre a Roma, presso il Monastero della Visitazione di Santa Maria con la Solenne Concelebrazione Eucaristica e apertura della Porta Santa, presieduta dal Direttore Nazionale delle G.d.O., P. Sergio Palumbo.

A tutti coloro che varcheranno la porta della cappella dei Monasteri della Visitazione presenti in Roma, è accordata la grazia di una indulgenza plenaria, alle seguenti date e ricorrenze:

La festa di Sta Margherita-Maria, il 16 ottobre 2019 e 2020

La solennità di S. Francesco di Sales, il 24 gennaio 2020

Il giorno del 100° anniversario della canonizzazione di Sta Margherita-Maria,

il 13 maggio 2020

La solennità della Visitazione della Vergine Maria,il 31 maggio 2020

La solennità del Cuore di Gesù,il 19 giugno 2020

La solennità di Sta Giovanna di Chantal, il 12 agosto 2020

Il 1° venerdì di ogni mese

Alle solite condizioni:

Essere in stato di grazia

Confessarsi e comunicarsi nei 20 giorni che precedono o che seguono

Pregare secondo le intenzioni del Santo Padre

Santa Margherita Maria nasce a Verosvres nel Charolais francese il 22 Luglio 1647

da una famiglia dell’alta borghesia. Ammessa il 20 Giugno 1671 tra le Visitandine di

Paray-le-Monial ha numerose esperienze miracolose e colloqui con il Signore, alcune

di queste apparizioni le ispirano la devozione al Santissimo Cuore di Gesù, e dallo stesso riceve la missione affinché fosse istituita la Festa del Sacro Cuore di Gesù.

Muore il 17 ottobre del 1690.

Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere al Monastero della Visitazione. Via Galla Placidia 63 in Roma (Telefono 06 43251266).

Loredana Mambella