Un bicchiere di troppo: ubriaco si lancia nel Tevere da Ponte Sant’Angelo

Una scena surreale, degna di un film. Poco prima delle 13, i passanti sul lungotevere all’altezza di Ponte Sant’Angelo hanno assistito increduli a un gesto improvviso e pericoloso: un uomo, visibilmente alterato dall’alcol, ha scavalcato il parapetto del ponte e si è lasciato cadere nelle acque del Tevere.

L’uomo, un 41enne di nazionalità polacca, ha colpito l’acqua con violenza ma è riemerso quasi subito. Tra lo stupore generale, ha cominciato a nuotare con fatica verso la sponda destra del fiume, nel tratto compreso tra il ponte e la zona di Prati.

L’allarme è scattato immediatamente: sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Roma Prati e quelli dell’Aliquota Primo Intervento del Nucleo Radiomobile, che hanno raggiunto il nuotatore improvvisato e lo hanno recuperato con l’aiuto del personale del 118.

Fortunatamente, l’uomo è apparso cosciente e in condizioni di salute stabili, seppur provato dal freddo e dallo stato di ebbrezza. È stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Umberto I per accertamenti, ma non si trova in pericolo di vita.

Non si conoscono al momento i motivi del gesto, ma non si esclude che possa trattarsi di una bravata dettata dall’alcol più che da un intento autolesionistico.

