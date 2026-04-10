Un boato e poi il crollo: pino travolge un’auto a Ostia, paura per madre e il figlio di soli 4 anni

Erano da poco passate le prime ore della mattinata di oggi, venerdì 10 aprile, quando un boato ha scosso via Giuseppe Micali.

Un pino di grandi dimensioni, situato all’interno di un’area privata, ha ceduto improvvisamente, abbattendo la recinzione perimetrale e piombando sulla strada.

In quel momento, una Citroën C3 stava percorrendo la via ed è stata centrata in pieno dall’albero, che ha schiacciato la parte posteriore del veicolo.

I soccorsi

A bordo della vettura si trovavano una donna di 45 anni e il suo bambino di soli 4 anni. Lo schianto sulla carrozzeria è stato violento, ma fortunatamente l’albero non ha colpito direttamente la parte anteriore dell’abitacolo.

I soccorsi del 118, giunti immediatamente sul posto, hanno trasportato entrambi all’ospedale Grassi di Ostia in codice giallo. Sebbene lo shock sia stato fortissimo, le condizioni dei due non sarebbero critiche.

Verifiche in corso

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Vigili del Fuoco e gli agenti della Polizia Locale del X Gruppo Mare.

Mentre i caschi bianchi gestivano la viabilità e i rilievi, i pompieri hanno effettuato un monitoraggio accurato della zona circostante.

Durante le verifiche sono emersi dettagli preoccupanti: altre alberature limitrofe presenterebbero segni di instabilità.

È in corso la valutazione per procedere con abbattimenti preventivi per evitare che simili episodi possano ripetersi nelle prossime ore.

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