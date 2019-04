Un Lunedì dell’Angelo speciale

Lunedì dell’Angelo senza l’angoscia di cercare un pezzo di prato per il consueto pic nic, senza l’angoscia del tempo meteorologico tendente alla pioggia, e per giunta imbattersi davanti alla Chiesa del terzo millennio (Chiesa di Meier a Tor Tre Teste) in un gruppo di camminatori che associati alla fededertrek fanno parte di Sentiero Verde diretti ai Ruderi di Casa Calda attraverso un sentiero che prende il nome di Francigena_sentiero verde ed entrare dentro i casali di Casa Calda, scoprire un bellissima torre e rimanere a festeggiare nei casali i 35 anni di costituzione dell’associazione Sentiero Verde…

Fortuna o semplice coincidenza?

È così che ieri ho potuto salutare due vecchi amici del nostro giornale e del Parco: Pietro Pieralice ed Antonio Citti e congratularmi, anche a nome di Abitare a Roma, per i loro bellissimi 35 anni spesi per la cura del verde e la tutela ambientale. Lunga vita!

È stato davvero bello festeggiare con ottimo cibo, canti e suoni, i 35 anni di attività di Sentiero Verde con oltre un centinaio di soci e amici

Ma ieri è stato possibile apprendere notizie aggiornate del destino del casale da un sempre informato Sergio Scalia ed essere aggiornato sulle lotte dell associazione Sentiero Verde insieme ad Assalto al cielo per il terreno di Casa Calda ed essere accolti e riparati dalla pioggia da uno dei casali avuti provvisoriamente in custodia alle associazioni.

Sono tante le attività sociali che in esso si compiono e su cui incombe purtroppo la spada di Damocle delle decisioni legali tra il comune e il capitolo di Santa Maria Maggiore…

Ma di questo si parlerà in altra occasione.

Oggi godiamoci questa felice Pasquetta tra tanti amici appassionati dell’ambiente

Angelo Cinat