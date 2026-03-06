Un mese di lotta e diritti: al via #8marzosempre con oltre 100 eventi in tutta la città

Torna #8marzosempre, un mese di iniziative con oltre 100 eventi diffusi in tutta la città per promuovere l’uguaglianza di genere.

L’Amministrazione capitolina presenta un nuovo calendario di eventi diffusi su tutto il territorio cittadino, promosso e coordinato dall’Assessorato alle Attività Produttive, Pari Opportunità e Attrazione Investimenti e realizzato in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura, l’Assessorato alle Politiche Sociali e alla Salute, la Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, l’Istituzione Biblioteche di Roma e i Municipi, insieme a numerose associazioni e realtà del territorio.

Il programma raccoglie oltre cento appuntamenti tra incontri, dibattiti, iniziative culturali, sportive e momenti di sensibilizzazione, pensati per coinvolgere quartieri, scuole, biblioteche, musei e spazi pubblici in un percorso condiviso sui temi dell’uguaglianza, del lavoro, dei diritti e dell’autonomia delle donne.

Accanto alle iniziative prende il via anche una nuova campagna di comunicazione, che mette al centro le donne nella loro realtà quotidiana: protagoniste attive della trasformazione sociale, economica e culturale della città.

“Una città che investe sulla parità investe sulla propria competitività e sul proprio futuro. Per questo Roma ha scelto di integrare l’uguaglianza di genere nelle politiche di sviluppo: sosteniamo le startup femminili nella rete delle Case delle Tecnologie Emergenti, promuoviamo le discipline STEM tra le giovani, finanziamo percorsi di empowerment e accompagniamo le imprese verso modelli organizzativi più inclusivi e responsabili. Ridurre il gender gap significa rafforzare l’attrattività della città, aumentare l’occupazione qualificata e valorizzare il talento. La parità non è un tema accessorio delle politiche economiche, ma un fattore strategico di crescita e innovazione”, dichiara l’Assessora alle Attività Produttive, Pari Opportunità e Attrazione Investimenti Monica Lucarelli.

“Parlare oggi di equità di genere significa riconoscere che le disuguaglianze sono strutturali: attraversano il lavoro, l’accesso alle opportunità, la sicurezza, la rappresentanza e la libertà di scelta. In questi giorni il pensiero va anche alle donne iraniane, che continuano a lottare per la libertà. Il loro coraggio ci ricorda che la battaglia per l’autodeterminazione delle donne è una battaglia globale” aggiunge l’Assessora.

Il calendario completo degli eventi è consultabile sulla pagina di questo sito a cura dell’Assessorato alle Attività Produttive, Pari Opportunità e Attrazione Investimenti.

