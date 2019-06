Un nuovo premio alla carriera al pittore e scultore Elvino Echeoni

È in esposizione dal 1 giugno 2019 fino a lunedì 10 giugno mattina una mostra di arte contemporanea in una nota galleria d’arte in via del Corso 528.

La mostra è stata curata e organizzata dal maestro Giuliano Ottaviani, allievo all’Accademia di Brera a Milano di Domenico Purificato, pittore scultore e tanto altro: infatti l’operato del maestro Ottaviani si estende anche alla gioielleria, al design all’arredamento di interni e all’arredo urbano. La sua opera e le sue esposizioni si estendono tra Europa Brasile e Cina e nella mostra in corso infatti sono esposte anche tante opere di arte contemporanea di artisti sudamericani ed in particolare artisti argentini e brasiliani.

Il maestro Ottaviani gestisce anche una galleria d’arte che è anche un’Associazione culturale Internazionale dal nome “Eclettica word” che dall’ormai lontano 1997 mette in comunicazione artisti di tutto il mondo, tra cui artisti europei argentini e brasiliani che si occupano dalle arti figurative, la scultura, la poesia e tanto altro.

Ad Elvino Echeoni, la cui opera è presente in questa mostra con due quadri in esposizione, è stato conferito un importante premio alla carriera dal maestro Ottaviani. Un altro riconoscimento quindi all’artista di fama internazionale Elvino Echeoni anche lui pittore e scultore italiano la cui attività dagli anni ’90 anni si è estesa oltre i confini nazionali in Europa, America, Cina, Emirati Arabi. Echeoni gestisce insieme al socio Remo Panacchia la storica galleria d’arte di via dei Castani “Il Mondo dell’Arte” che negli anni ’70 è stata la prima galleria d’arte a nascere in periferia e ad avere preziose collaborazioni tra le quali quelle di Novella Parigini, Renato Guttuso e Sandro Trotti.

In questa esposizione centrale e prestigiosa nei pressi della storica via Margutta ha esposto anche la nota e quotata pittrice di origini polacche Anna Novak che è presente in questi giorni nella sala espositiva con dei suoi dipinti, le sue famose donne dai colori pastello sorprese in momenti particolari tutti al femminile.

Le giornate della mostra sono state impreziosite dalle performances del maestro Giuliano Ottaviani che ha proposto il suo dipingere ritratti di donne su via del Corso davanti un numeroso pubblico di curiosi ed estasiati passanti ed amatori.

Liliana Manetti