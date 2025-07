Un panetto di hashish e 3.000 euro falsi: la serata per il 39enne finisce in manette

Un’auto che sfreccia lungo viale Adriatico, uno sguardo sospetto, un controllo di routine che si trasforma in qualcosa di molto più grosso. Così è finita la serata di un 39enne romano, già noto alle forze dell’ordine, fermato dai Carabinieri della Stazione di Roma Città Giardino con 600 grammi di hashish ben nascosti nell’auto e una sorpresa ancora più inquietante: banconote false trovate nel suo appartamento al Pigneto.

Era impegnato in un normale servizio di perlustrazione quando l’equipaggio dell’Arma ha notato quel veicolo sospetto transitare sul viale. Una scelta rapida, un lampeggiante acceso, e il controllo ha avuto inizio. L’uomo alla guida è apparso subito nervoso: da lì, il passo verso la perquisizione è stato breve.

Dentro l’auto, i militari hanno scoperto sei panetti di hashish, già confezionati e pronti per la vendita. Accanto, quasi 1.000 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio. Ma il vero colpo è arrivato poco dopo, con la perquisizione domiciliare: oltre 3.000 euro in banconote da 20 e 50 euro contraffatte erano nascosti nell’abitazione dell’uomo, nel cuore del Pigneto.

La “doppia attività” del 39enne – tra stupefacenti e denaro falso – si è così svelata nella sua interezza. Per lui sono scattate le manette e il materiale rinvenuto è stato sequestrato. L’arresto, convalidato nelle scorse ore, ha portato all’applicazione delle misure cautelari: obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e permanenza in casa durante le ore notturne.

