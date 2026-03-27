Un piazzale malridotto quello di Gardenie a Centocelle

Piazzale delle Gardenie, una delle piazze di Centocelle più trafficate, importante “snodo” della metro C, e capolinea di mezzi ATAC, da tempo, sta subendo una pericolosa deriva socioculturale a causa di alcuni fattori.

La piazzetta si presenta da mesi in condizioni pietose: escrementi di animali e cocci di bottiglie sparse ovunque, mancanza di manutenzione di quasi tutte le aiuole che circondano le numerose piantine che sono state interrate di recente, diverse delle quali sono state divelte od estirpate dai vandali di turno.

Episodi di violenza notturna e diurna, sembra che siano non più l’eccezione, ai quali si aggiunge spesso la presenza illecita di mercatini abusivi di merce di dubbia provenienza a stento controllati dai vigili.

Infine non sfugge ogni tanto qualche “bivacco” pomeridiano di balordi vari, i quali scoraggiano alcuni anziani ( ma anche giovani) a fermarsi su qualche panchina per un tranquillo riposo.

In tutto questo contesto stona un po’ la recente installazione del “gabbiotto del ristoro” che fornisce acqua in più versioni, il quale comincia anch’esso ad essere preso di mira e fatto oggetto di fenomeni di vandalismo.

Naturalmente le forze dell’ordine hanno altre emergenze sul territorio e non sempre possono essere presenti e quindi dovremmo tutti noi collaborare per far mantenere un onorato decoro al nostro beneamato quartiere, già oberato con altre problematiche di varia natura (viabilità, parcheggi, dehors abusivi, ecc.). Da Abitare A Roma lanciamo una pressante richiesta affinché la buona convivenza civile sia sempre una priorità e che le situazioni di degrado ( anche culturale) possano essere colmate con il rispetto del prossimo e della convivenza civile.

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