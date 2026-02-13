Un prete studente haitiano a Roma

Sono padre Wolson e sono nato il 30 maggio 1990 a Port-de-Paix a Haiti. Ho scoperto la mia vocazione sacerdotale durante una celebrazione scolastica.

L’assenza inaspettata del celebrante mi ha profondamente interpellato: la parola evangelica « la messe è abbondante, ma gli operai sono pochi » (Lc 10,2) si è imposta a me come un appello diretto a rispondere alle necessità missionarie della Chiesa.

Questa esperienza iniziale si è consolidata attraverso un’intensificazione della mia vita spirituale: l’orazione regolare, la lectio divina e la partecipazione eucaristica, alimentate dal mio impegno all’interno del Movimento Eucaristico dei Giovani.

Nel 2011 ho formalizzato la mia domanda di ammissione all’anno propedeutico. Dopo dieci anni di formazione filosofica, teologica e pastorale, sono stato ordinato sacerdote il 19 giugno 2021 nella cattedrale di Port-de-Paix.

Forte di un’esperienza di campo (vicario parrocchiale) e di direzione (responsabile della comunicazione, poi direttore del Centro di formazione diocesano), sono stato inviato dal mio vescovo alla Pontificia Università della Santa Croce a Roma per specializzarmi in comunicazione istituzionale, ritenuta cruciale per l’efficacia pastorale.

Questa formazione è completata dalla mia collaborazione presso la parrocchia di San Gregorio Magno (quartiere Magliana/Portuense), portando il carisma e la gioia della Chiesa haitiana nella periferia romana.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.