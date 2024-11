Un tragicomico furto con scasso a Colli Aniene

L’ennesimo fatto delinquenziale che emerge tra i tanti che purtroppo non vengono denunciati è accaduto domenica 3 novembre 2024 nel mercato rionale AGS di Colli Aniene in viale Sacco e Vanzetti.

Sono le 4.20 del mattino e una telecamera del mercato rionale di Colli Aniene riprende un ragazzo mentre distrugge la serranda del banco-pizzeria. Il ragazzo non meglio identificabile forse perché travisato oppure non a favore della telecamera, forzata la serranda penetra nel locale e arraffa quel poco di contante che c’è in cassa. Ma deve darsi alla ritirata precipitosamente preso dal panico per l’immediata densa coltre di fumo sprigionata dal sistema di allarme.

A questo punto due giovani passanti non si rendono conto della situazione e, alle urla del ladro che non riesce più ad uscire dal locale, scavalcano la recinzione e lo portano in salvo.

Ovviamente, appena tirato fuori dai guai, il ladro se la dà a gambe. Nel frattempo arriva la polizia e… ferma i due giovani. Evidentemente però i ragazzi riescono a chiarire ai poliziotti in maniera convincente il ruolo e le circostanze e le intenzioni… pensavano di star salvando una vita .

I danni come sempre risultano notevoli.

