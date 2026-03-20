Un weekend di cultura gratuita a Roma: gli appuntamenti da non perdere

Con l’arrivo della primavera, Roma cambia ritmo. Le giornate si allungano, gli spazi si riaprono e la città torna a vivere anche all’aperto, tra cultura, incontri e nuove occasioni per uscire.

Il primo weekend della stagione — dal 20 al 22 marzo — è un invito a rimettersi in movimento, lasciarsi incuriosire e riscoprire quartieri e luoghi con uno sguardo diverso.

Tra festival, mostre, dialoghi e performance, l’offerta è ampia e diffusa, con tanti appuntamenti gratuiti o a contributo libero. Ecco una selezione di eventi per inaugurare al meglio la nuova stagione.

Libri Come: il festival dei libri all’Auditorium dal 20 al 22 marzo 2026, con dibattiti, incontri e letture che ruotano attorno al tema scelto per quest’anno: la democrazia.

Molti degli incontri sono ad accesso gratuito o con prenotazione libera. Segnaliamo in particolare “Techno Monarchi” venerdì 20 marzo, ore 19:30, il saggio di Alessandro Mulieri che indaga il rapporto sempre più teso tra tecnologia e potere.

A presentare il volume con l’autore sarà il giornalista Emilio Fabio Torsello, insieme ad Anna Lombardo. Un incontro che promette di interrogare il presente con strumenti critici affilati, perfettamente in linea con lo spirito del festival. Ingresso libero.

A Montagnola si svolge invece “Dialogo sul tempo, tra psicologia e fisica” — sabato 21 marzo, Casale Ceribelli in via Pico della Mirandola dalle 17,00 alle 19,00.

Uno degli appuntamenti più originali del weekend: due voci, due discipline, una sola domanda: cos’è davvero il tempo? Sul palco si incontrano lo psicologo Andrea Nicolas Colaninno e il fisico Giacomo Postumi, in un confronto raro e stimolante che esplora la natura del tempo da due prospettive radicalmente diverse — quella della scienza esatta e quella della mente umana.

Quanto la nostra percezione del tempo riflette la realtà fisica? E quanto invece la tradisce? Un pomeriggio pensato per chi vuole fermarsi a riflettere, in modo accessibile e aperto a tutti. L’evento è curato dall’animatrice culturale Cristina Petrucci. Ingresso libero.

Ultimo giorno al Mattatoio: “Architettura di una metamorfosi” Domenica 22 marzo è l’ultima occasione per visitare le mostre gratuite alla Pelanda del Mattatoio di Testaccio.

La mostra “Architettura di una metamorfosi” e la personale di Chiara Capobianco chiudono entrambe domenica 22 marzo, con ingresso libero.

L’installazione si sviluppa in sette capitoli come un attraversamento fisico e simbolico, con la metamorfosi intesa non come promessa di rinascita, ma come stato di tensione continua: fragile, intermittente, a volte dolorosa. Orario: martedì-domenica dalle 11:00 alle 20:00. Ingresso libero.

Ultimi giorni per Franco Marzilli all’Edarcom Europa (Appio Latino)

Sabato 21 marzo è l’ultimo giorno per visitare “Il richiamo dei sensi”, la personale dedicata a Franco Marzilli alla Galleria Edarcom Europa di via Macedonia 12, nel cuore dell’Appio Latino.

La mostra, curata da Francesco Ciaffi e Alice Crisponi, ripercorre alcuni nuclei centrali della ricerca pittorica dell’artista romano scomparso nel 2010, a quindici anni dalla sua scomparsa. Orario: lunedì-sabato 10:30–13:00 e 15:30–19:30. Ingresso libero.

Romadiffusa invade San Lorenzo: sabato 21 e domenica 22

A due passi dal Municipio VIII, il quartiere San Lorenzo si trasforma per un intero weekend in un festival culturale a cielo aperto.

Il 21 e 22 marzo 2026, Romadiffusa porta nel rione open studio, mostre diffuse, performance, workshop, tour e incontri con artisti, curatori e galleristi, con oltre 50 tra studi d’artista, artist run spaces e gallerie coinvolte. Ingresso libero, programma completo su romadiffusa.com.

Le Giornate FAI di Primavera: sabato 21 e domenica 22 marzo

Sabato 21 e domenica 22 marzo torna la 34ª edizione delle Giornate FAI di Primavera: a contributo libero, saranno visitabili 780 luoghi in 400 città italiane, scelti tra i siti insoliti e normalmente inaccessibili.

A Roma aprono in modo straordinario il Palazzo del Ministero dell’Istruzione e del Merito, la Corte Suprema di Cassazione e il Palazzo della Cancelleria. Il programma completo è su giornatefai.it.

Poetry Slam per la Giornata Mondiale della Poesia: sabato 21 marzo

Italy VS The Rest of Europe: International Poetry Slam for World Poetry Day 2026 è una sfida di poesie tra cinque paesi — Italia, Germania, Irlanda, Norvegia e UK — con le poesie recitate in lingua originale e sottotitoli. La gara si svolge al Teatro Torlonia il 21 marzo a partire dalle 20:00. Ingresso gratuito.

Si consiglia di verificare orari e modalità di accesso sui siti ufficiali degli organizzatori.

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