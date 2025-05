“Una bizzarra Vigilia di Natale”, con la regia di Floriana Franceschi

Il 13/14/15 giugno 2025, va in scena lo spettacolo “UNA BIZZARRA VIGILIA DI NATALE”. Nella Parrocchia S. Domenico di Guzman, nel quartiere di Cinquina. Con la regia di Floriana Franceschi.

Gli interpreti sono: Daniela Farlese, Ernesto Cardone, Manuela D’Ottavi, Sergio Straccamore, Antonietta Infantolino, Giulia Quinti, Tiziana Bucceroni, Riccardo Morlacchetti, Stefania Scaini, Monica Salmeri, Ludovico Tarallo, Ruggero Ruggeri.

Il costo del biglietto è di 10 euro per gli adulti e 5 euro per i bambini. Il ricavato andrà totalmente in beneficenza.

Sinossi:

Maddalena e Francesco hanno inviato a cena, per la Vigilia di Natale, i loro amici più cari. Gli invitati stanno arrivando, quando accade “qualcosa” che irrita e sconvolge, la padrona di casa.

Sotto lo sguardo attento della governante e della cuoca, una giostra di eventi imprevisti e divertenti. Con colpi di scena, ospiti inaspettati e vicini di pianerottolo eccentrici, che si avvicendano interrottamente per tutta la commedia.

Scarica la locandina.

