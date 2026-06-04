Una doverosa rettifica sul Certosa calcio

In merito alla notizia apparsa su questo periodico di qualche giorno fa, è doveroso rettificare alcune date per non ingannare i lettori, specialmente quelli sportivi del quartiere che seguono le vicende del Certosa calcio di via di Centocelle.

Avevamo detto di sostenere la squadra per questa finale nella partita in programma il 14 giugno nel ritorno contro i trentini del Levico Terme, mentre in Lega hanno proceduto nel frattempo a sorteggiare chi dovesse fare la prima in casa: ciò è toccato ai neroverdi di mister Russo, i quali anticiperanno il primo round a domicilio, mentre il 14 faranno visita per un lungo viaggio (circa 800km) in quel di Levico.

È cambiata anche la location, poiché stante le condizioni del terreno sintetico di casa, la partita verrà disputata sul manto erboso di Maccarese, oltretutto più adatto alle caratteristiche tecniche dei ragazzi.

Se il Certosa salirà di categoria, la stessa compagine del Maccarese potrebbe usufruire del posto lasciato vacante in eccellenza, dato che risulta tra i primi aventi diritto per i play out persi contro l’Astrea.

Per cui il Certosa avrà a favore anche il tifo locale ma si spera anche quello del popolo del territorio di Centocelle e limitrofi, oltre anche all’appoggio di tanti sportivi della capitale. Appuntamento ore 16.30 in quel di Maccarese per sostenere per gli ultimi sforzi il glorioso Certosa.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.

Sostieni il nostro lavoro indipendente Anche un piccolo contributo fa la differenza