Una ferita che diventa risorsa: nuova vita per l’ex palestra di via Tuscolana 1111

Dalle macerie di uno degli edifici simbolo del degrado di Roma est sta per nascere un nuovo presidio culturale.

L’ex palestra di via Tuscolana 1111, sopravvissuta al devastante incendio del 2020, sarà trasformata in un centro culturale polifunzionale destinato a diventare un punto di riferimento per un quadrante della città che conta oltre 200mila abitanti.

UNO SPAZIO IBRIDO E TECNOLOGICO

La storia dell’area è lunga e complessa: anni di occupazioni, l’abbandono progressivo e infine il rogo che aveva compromesso definitivamente l’ex scuola adiacente, lasciando una ferita aperta nel tessuto urbano.

Oggi, però, il destino del complesso cambia direzione grazie a un progetto di rigenerazione che viaggia su due binari distinti.

Da una parte, la palestra — unica struttura rimasta agibile — sarà recuperata e rifunzionalizzata; dall’altra, l’edificio scolastico ormai irrecuperabile verrà demolito, con interventi finanziati attraverso fondi del PNRR, per consentire una ridefinizione complessiva dell’area.

Il nuovo spazio culturale nasce con una vocazione dichiarata: parlare soprattutto ai giovani. La vicinanza con la Biblioteca Raffaello, già oggi uno dei luoghi più frequentati del quartiere, non è casuale.

Il centro ospiterà una sala espositiva moderna, pensata per mostre d’arte, eventi, presentazioni e attività culturali ibride, con dotazioni tecnologiche avanzate: connessione Wi-Fi per eventi interattivi, sistemi di sicurezza, videosorveglianza e impianti antintrusione.

Ma il progetto guarda anche oltre le mura. Gli spazi esterni saranno completamente riqualificati e, tra aprile e ottobre, diventeranno un’arena all’aperto per eventi estivi, laboratori e iniziative culturali, colmando una carenza storica di luoghi di aggregazione nel quadrante est della Capitale.

UNA RETE CULTURALE CHE SI ALLARGA

L’intervento si inserisce in una strategia più ampia di rilancio dell’area. Anche la Biblioteca Raffaello è interessata da lavori di ristrutturazione che porteranno all’apertura del secondo piano, raddoppiando gli spazi destinati allo studio e alla consultazione.

Un tassello fondamentale sarà inoltre il futuro ponte pedonale sul Grande Raccordo Anulare, infrastruttura attesa da anni, che consentirà di superare una delle barriere fisiche più forti tra i quartieri limitrofi.

Il sindaco Roberto Gualtieri ha rivendicato il valore politico dell’operazione: «La cultura è un diritto di tutti. In questo quadrante mancava un polo espositivo di questo livello. Con questo intervento restituiamo dignità a un’area che per troppo tempo è stata simbolo di abbandono».

