Una morte nel parco e un drive in a Ponte Mammolo

La camminata di oggi 20 ottobre 2020 lungo la ciclopedonale Ponte Mammolo-Ponte Nomentano non è stata tranquilla e rigenerante come avevo sperato, complice un pomeriggio assolato da ottobrata romana. Tutt’altro.

Proprio prima dell’ingresso al parco su via Cicogna ho visto un assembramento di ambulanze, macchine della polizia e dei vigili che lasciava presupporre niente di buono. Infatti ho visto una giovane disperata che chiedeva aiuto e che indicava al un poliziotto di entrare dalla sbarra d’ingresso indicando che un uomo forse morto era sotto le arcate del ponte sull’Aniene,

Seguendo i due e dirigendomi lungo la ciclopedonale ho visto un corpo disteso supino e rigido di un uomo (quarantacinquantenne mi è parso) sul quale il poliziotto si è chinato inutilmente per verificare se desse segni di vita. Mi è parso (ma non lo posso dare per certo) di vedere della schiuma che fuoriusciva dalla bocca. Questo accadeva all’incirca tra le 15,15-15,20

Ho proseguito per la mia strada, inoltrandomi lungo il sentiero della ciclopedonale, cercando di non disturbare il lavoro dell’agente che cercava di tranquillizzare la giovane donna, disperata e in lacrime.

Per esperienza so che sarebbe stata lunga l’attesa dei poliziotti della scientifica e lungo il loro lavoro una volta giunti a destinazione.

Inutile dire che la mia camminata è proseguita cercando pretesti naturalistici per allontanare le immagini di quel dramma che si è consumato lungo il greto dell’Aniene.

Domani ne parleranno forse i giornali, quelli importanti e forse sapremo cosa abbia determinato questa morte.

Al ritorno alle 16,40 circa ho rivisto la giovane donna (che mi è parsa rassegnata) ed il poliziotto rimasto a guardia del cadavere in attesa della scientifica con il quale ho cercato di scambiare invano qualche parola. Con un gesto mi ha fatto intendere che era meglio se me ne andavo per i fatti miei. Cosa che ho fatto, incrociando una poliziotta della scientifica che stava varcando con la sua divisa candida il cancello d’ingresso della ciclabile. Passando dall’alto del ponte avrei voluto fare una foto, ma il poliziotto da sotto, con uno sguardo mi ha fatto intendere di stare all’erta e quindi sono passato oltre incamminandomi verso via delle Messi d’Oro

E qui nel parcheggio di Ponte Mammolo ho visto lavori in corso che mi hanno incuriosito e quindi il cronista che è in me da deviato il suo percorso ed ha notato che si stava predisponendo un qualcosa di notevole e quindi ho aspettato chela dirigente dei lavori terminasse la sua telefonata e qualificandomi, le ho fatto i complimenti per l’ottimo lavoro di pulizia dell’area (dopo almeno quattro anni di desolante degrado e le ho chiesto cosa si stesse predisponendo.

Lei mi ha risposto che per conto dell’Asl Rm2 si stava preparando un drive in. Più tardi sarebbero passati i Vigili urbani per indicare i percorsi pedonali (in direzione della metro B) e i percorsi del drive in e ordinare la relativa segnaletica.

Per esperienza diretta possiamo affermare che l’ingresso di questo nuovo drive in è posizionato in una zona con curva e controcurva, dove le macchine specie nelle ore di punta sfrecciano con una velocità sostenuta. Quindi occorrerà assumere le debite precauzioni per evitare possibili incidenti. E auspichiamo che il passaggio pedonale, finalmente ripulito, che conduce alla metro B venga preservato e protetto.

Ho naturalmente salutato la dirigente ringraziandola per la sua cortesia e dicendole che era una gioia per i miei occhi vedere finalmente del decoro in una landa degradata e abbandonata. Poiché ho visto che stava adocchiando i ciclamini, le ho detto che erano per la mia signora e padrona che ho trovato intenta nel nostro lavoro giornalistico-editoriale.

Aggiorneremo naturalmente sui lavori del drive in prossimamente.