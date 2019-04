Una mostra nella Giornata Mondiale per la consapevolezza sull’autismo

Si inaugura il 2 aprile 2019 alle ore 18.00, nella Giornata Mondiale per la Consapevolezza sull’autismo, il progetto Sun deck – Ponte scoperto di Barbara Lalle e Leonardo Ciofini, a cura di Roberta Melasecca, Interno 14 next e Incinque Open Art Monti in via della Madonna dei Monti 69 a Roma.

Con il patrocinio del Municipio Roma I Centro, con la partecipazione della Fondazione Ing. Gennaro De Matteis ONLUS, di TMA Terapia Multisistemica Regione Lazio, di Telefono Blu Autismo e con il contributo artistico di Daniele Casolino e Francesca Conte e fino al 9 aprile 2019 (orario 17.00/20.00) quasi ogni giorno incontri e manifestazioni.

Venerdì 5 aprile ore 18.30 – Concerto muto per piano, corpo, proiettore e cuffia di Daniele Casolino – con la partecipazione di Francesca Conte.

– Concerto muto per piano, corpo, proiettore e cuffia di Daniele Casolino – con la partecipazione di Francesca Conte. Sabato 6 e domenica 7 aprile ore 17.00 – Incontro Arte e disabilità, con Simona Balistreri, Barbara Lalle, Romano Mosconi, Cristiano Pinto, Federica Ferraris, Marco Binotto; modera Roberta Melasecca

– Incontro Arte e disabilità, con Simona Balistreri, Barbara Lalle, Romano Mosconi, Cristiano Pinto, Federica Ferraris, Marco Binotto; modera Roberta Melasecca Conclusione il 9 aprile con il Finissage alle ore 18.00 – “Shhh” – performance di poesia immersiva di Daniele Casolino.

Il progetto espositivo comprende una serie lavori su carta, eseguiti a quattro mani, risultato di un percorso artistico e formativo che ha la sua origine nel 2014. Infatti il 25 novembre 2014 Leonardo Ciofini, studente (autistico) del liceo artistico di Via Ripetta, con Barbara Lalle, artista ed insegnante, vince il premio per migliore opera artistica del concorso Esci dal silenzio: mai più violenza 2014, bandito dal Consiglio Regionale del Lazio, Consulta Femminile Regionale per le Pari Opportunità, con l’opera pittorica Parole sul viso. Il suo lavoro è stato affisso nei capoluoghi della Regione Lazio come manifesto della campagna contro la violenza sulle donne.

Successivamente il 2 aprile 2015, per la Giornata Mondiale della Consapevolezza dell’autismo, Barbara Lalle presenta, presso il MAXXI – Museo nazionale delle arti del XXI secolo, Il Labirinto di Icaro involato, installazione interattiva e performance live di scatole pensanti e camminanti, progettata con gli studenti del Laboratorio “I cinque sensi” per l’inclusione dell’autismo in classe del Liceo Artistico Via Ripetta – sede V.le Pinturicchio, in collaborazione con il gruppo teatrale Dynamis.

Il giorno dell’inaugurazione, 2 aprile 2019, saranno presenti Barbara Lalle e Leonardo Ciofini, Emiliano Monteverde Assessore Politiche Sociali e dei Servizi alla Persona Municipio Roma I Centro, Andrea Caroni Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Via delle Carine e Presidente ASAL Associazione delle Scuole Autonome del Lazio e Victor Verolino coordinatore Regione Lazio TMA Terapia Multisistemica.

Barbara Lalle (09/02/1978 Roma), terapista per la riabilitazione neurologica post‐traumatica e docente impegnata quotidianamente nell’integrazione delle disabilità gravi, mossa da una “emergenza di dire”, come artista, attraverso le forme della pittura e della performance, esplora le modalità in cui disagio, privazione, dolore possano essere compresi, narrati, superati. Finalista Premio Adrenalina 2012; finalista Premio Cascella 2015; Premio Città di Soriano 2015; menzione speciale Bridge Art 2018. Performance: 2015. L’arte dell’errore giudiziario, Il labirinto di Icaro involato, MAXXI; Esodi, MACRO. 2016 Rilevazione-Rivelazione; Contatto; Non è area per voi, RM; Logos in progress, RM. 2017. M-UNO Interno 14, MACRO; Bautta, Millepiani RM; APRIR-SI, Case Romane del Celio RM; 2018. Burning Home, Tevere Art Gallery; Buck up and cry!, MACRO.

Leonardo Ciofini è uno studente, un artista, una persona. Affetta da autismo non verbale. Diplomato al liceo artistico Ripetta di Roma, è stato studente dell’insegnante e artista Barbara Lalle. Il suo lavoro, nato come attività semplicemente educativa e didattica, da subito invece diventa una via di comunicazione e di espressione totale del suo personale e assoluto mondo interiore. Ha partecipato a numerosi premi, mostre collettive e progetti di rilievo nazionale, vincendo numerosi riconoscimenti.

Daniele Casolino (Roma 1 giugno 1969) Scrittore, poeta, musicista, artista visuale, animatore e produttore culturale e performer romano. Il suo stile si mescola con le sue forme e i suoi media si mescolano col suo stile. Promuove da anni, per l’arte e la scrittura, una militanza sul campo volta in primis alla “costruzione” di un nuovo pubblico cosciente. Passa così da reading di strada, nei pub, nei centri sociali, ai teatri veri e propri, accompagnandosi sempre e facendosi accompagnare da artisti di diversa estrazione.

Francesca Conte (1994) è diplomata in danza contemporanea presso il Triennio alta formazione (TAF) Roma ed è specializzata in danza contemporanea e codici gestuali e danza – movimento terapia. Ha danzato in numerosi spettacoli collaborando con nomi di importanza nazionale e internazionale.

Cristiano Pinto, videomaker e arteterapeuta, laureato in Marketing e comunicazione e in Psicologia Clinica, conduce progetti di video e fotografia partecipativa e digital storytelling presso scuole, comunità e aziende utilizzando le tecnologie digitali come strumento per lo sviluppo dell’individuo e del gruppo. Lavora dal 1992 per agenzie pubblicitarie, allestitori di eventi, artisti e messe in scena teatrali.

La Fondazione Ing. Gennaro De Matteis ONLUS ha come scopo istitutivo il sostegno negli studi di studenti svantaggiati e disabili nonchè il sostegno di progetti di ricerca per l’applicazione della tecnologia nella riabilitazione motoria e nella chirurgia. Presidente è Romano Mosconi, professore di Economia aziendale ed Economia sociale in diverse Università italiane e Dottore Commercialista con un trascorso di significativi impegni internazionali. E’ stato Presidente della Commissione Cooperative del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e Consulente del Ministro per le Attività produttive all’interno della sua Segreteria Tecnica dal 2001 al 2005. E’ ancora responsabile di due rubriche dell’Esperto Risponde de “Il Sole 24 Ore” e Direttore scientifico e coordinatore della rivista mensile “Cooperative e dintorni” edita da Euroconference.

TMA Terapia Multisistemica in Acqua Metodo Caputo Ippolito è una terapia che utilizza l’acqua come attivatore emozionale, sensoriale, motorio, capace di spingere il soggetto con disturbi della comunicazione, relazione, autismo e disturbi generalizzati dello sviluppo ad una relazione significativa. Frutto di oltre 25 anni di esperienza con bambini con disturbo dello spettro autistico, disturbi generalizzati dello sviluppo ed altre patologie, il metodo è stato elaborato in Italia da due psicologi, i dottori Caputo Giovanni e Ippolito Giovanni, quest’ultimo già autore insieme a Gambatesa Maria Michela e Sanità Maria Lucia Ippolito della nota favola “Calimero e l’amico Speciale”, racconto didattico realizzato per migliorare l’integrazione nella scuola dei bambini autistici.

Il Telefono Blu Autismo è una linea telefonica gratuita che è stata attivata da Angsa (Associazione Nazionale Genitori di Soggetti Autistici) per sostenere e orientare i famigliari di bambini e adulti con autismo. Fondazione Italiana Autismo sta lavorando perchè il Telefono Blu Autismo possa beneficiare di una parte delle risorse della raccolta fondi #sfidAutismo durante ricorrenza del 2 aprile. Angsa onlus ha dato vita ad numero telefonico gratuito (numero verde) in grado di dare indicazioni utili e scientificamente corrette e sostegno solidale prima e dopo le diagnosi di autismi comprese in F 84 dell’ICD 10. Il servizio è in grado di indirizzare i genitori ai centri qualificati più vicini, avvalendosi della rete di associazioni aderenti ad Angsa onlus.

Incinque Open Art Monti, via della Madonna dei Monti 69 Roma – incinqueopenartmonti@gmail.com www.incinqueopenartmonti.com – www.interno14next.it