Una preghiera per Monsignor Romélus: il 17 ottobre la messa in memoria nella Basilica di San Pietro

Venerdì 17 ottobre alle ore 17, la maestosa Basilica di San Pietro accoglierà una solenne messa in memoria di Monsignor Joseph Willy Romélus, figura amata e stimata nella Chiesa haitiana e non solo.

A volere fortemente questo momento commemorativo è stata Marie Guerlyne Janvier, incaricata d’affari nella Ambasciata di Haiti presso la Santa Sede, che ha organizzato l’evento in collaborazione con le autorità vaticane.

Monsignor Romélus, vescovo emerito di Jérémie, ha dedicato la sua vita alla Chiesa e al popolo haitiano, spendendosi con instancabile zelo pastorale per i più poveri, gli emarginati, i bambini e i giovani.

La sua voce, ferma ma compassionevole, ha saputo parlare al cuore dei fedeli e delle istituzioni.

La celebrazione del 17 ottobre rappresenta un tributo alla sua testimonianza di fede, al suo impegno per la giustizia sociale e alla sua instancabile opera di evangelizzazione in un Paese segnato da povertà, terremoti e fragilità politiche.

Numerosi rappresentanti del clero, autorità diplomatiche, religiosi e laici haitiani parteciperanno alla liturgia, che sarà anche occasione per rinnovare il legame spirituale e umano tra Haiti e la Santa Sede.

Una cerimonia che andrà oltre la commemorazione, trasformandosi in un abbraccio collettivo a un pastore che ha saputo farsi prossimo nel senso più autentico del Vangelo.

