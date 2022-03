Una Scuola per Fiocco di Neve di Antonio Augenti

Presso l’Associazione Pugliese di Roma il 25 marzo 2022, alle ore 18.00 – Sala Italia in Via Aldrovandi, 16 si terrà la presentazione del libro del prof. Antonio Augenti “Una Scuola per Fiocco di Neve”.

Nell’occasione saranno affrontati i temi del cambiamento della Scuola e della Formazione nella contemporaneità.

Sono previsti interventi dell’Autore Prof. Antonio Augenti (già Direttore Generale del Ministero dell’Istruzione) e del Prof. Giampiero Gamaleri (Ordinario di Sociologia dei processi culturali e comunicativi).

E’ Prevista la presenza della Prof.ssa Ma ria Palermo (Direttore Generale del Ministero dell’Istruzione).

Info: Associazione Pugliese di Roma Aps via Ulisse Aldrovandi 16 – Roma www.associazionepugliesediroma.it info@associazionepugliesediroma.it