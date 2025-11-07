Una targa a Pier Paolo Pasolini in piazza Eratostene

Il 4 novembre in piazza Eratostene al Pigneto omaggio del V Municipio a Pier Paolo Pasolini, nel 50° della sua morte.

Al celebre poeta, scrittore e regista è stata dedicata una targa accanto alla stele, opera dell’architetto Laura Cristinzio, eretta nel 2007, e restaurata nel 2025 a cura di APS Partenope su finanziamento del Municipio V di Roma.

La targa a Pier Paolo Pasolini, a perenne memoria della sua tragica scomparsa, è a nome dei «cittadini della “stupenda e misera città” da lui poeticamente descritta nelle sue opere letterarie e cinematografiche».

Questo riconoscimento è dovuto all’intraprendenza del Prof. Francesco Sirleto, biografo e profondo conoscitore della vita e dell’opera di Pasolini, alla sensibilità del Presidente del V Municipio Mauro Caliste che ha presenziato e patrocinato l’evento, con il contributo di “Quadrifoglio Immobiliare e della BCC Banca Iccrea.

Prima dello scoprimento della targa ci sono stati gli interventi del Prof. Sirleto, studioso della sua opera, che ha illustrato ai presenti dettagliatamente la personalità di Pier Paolo Pasolini e il suo particolare legame con i quartieri della periferia e in particolare con quelli del V Municipio.

Il Presidente Caliste ha detto: «A piazza Eratostene abbiamo aggiunto una targa accanto alla stele dedicata a Pasolini. È un segno piccolo. Ma dice una cosa grande: noi non siamo indifferenti. Pasolini qui non è “la figura storica”. È la voce che ha attraversato questi marciapiedi, queste strade. È una memoria che ci riguarda. Abbiamo voluto che ogni passante, anche distratto, possa fermarsi un attimo, leggere, e capire che questa piazza non è solo spazio urbano: è un pezzo di identità. La memoria non serve a guardare indietro e basta. Serve a sentirci parte di un noi più largo».

Maurizio Mattana, Presidente Commissione e Cultura Scuola e Sport del Municipio V, riallacciandosi all’intervento del Prof Sirleto, ha aggiunto particolari importanti e aneddoti di Pier Paolo Pasolini il quale è riuscito a valorizzare il nostro, quartiere, la nostra città di Roma e tutta l’Italia.

