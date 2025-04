Una targa ad Ada Rossi nei giardini di Piazza Jacini

È stata approvata dal consiglio del Municipio XV la proposta di intitolazione di uno spazio ad Ada Rossi presso i giardini di Piazza Stefano Jacini, a Vigna Clara.

La proposta ha l’obiettivo di riconoscere il valore civile e politico di Ada Rossi, figura centrale della Resistenza italiana e del federalismo europeo, divulgatrice del Manifesto di Ventotene e compagna di Ernesto Rossi, tra gli autori del documento.

A ridosso dell’80° anniversario della Liberazione dal nazifascismo, si tratta di un gesto simbolico, volto a esprimere riconoscenza da parte della città e del Municipio in cui Ada Rossi visse gran parte della sua vita, dedicata all’impegno politico, civile e didattico.

Ada Rossi morì 15 giugno 1993 nella sua casa di Piazza Jacini.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.