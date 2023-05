Una targa in ricordo di Bruno Trentin

Una targa in ricordo del sindacalista Bruno Trentin, è stata collocata in via della Cecchignola, all’incrocio con via Giovanni Kobler.

Ad inaugurarla, in occasione della Festa dei Lavoratori del primo maggio, è intervenuto il sindaco Roberto Gualtieri con la presidente del IX Municipio Teresa Maria Di Salvo.

Bruno Trentin è stato un sindacalista, politico e partigiano italiano. Fu segretario generale della FIOM e della CGIL.