“Una vita stregata” alla Biblioteca nazionale centrale

Il 17 novembre 2025, presso la Sala 1, ore 16.45 alla Biblioteca nazionale centrale torna il ciclo di incontri “Per Tullio De Mauro” per ricordare il suo insegnamento e i temi legati alle sue ricerche.

La Biblioteca nazionale centrale ospita il Fondo librario di Tullio De Mauro nella Sala Linguistica a lui dedicata.

