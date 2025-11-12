Municipi: 1 (ex 1 e 17), Roma | Quartiere: Castro Pretorio
“Una vita stregata” alla Biblioteca nazionale centrale
Dal 17 novembre 2025 riparte il ciclo di incontri “Per Tullio De Mauro” su temi legati alle sue ricerche
Il 17 novembre 2025, presso la Sala 1, ore 16.45 alla Biblioteca nazionale centrale torna il ciclo di incontri “Per Tullio De Mauro” per ricordare il suo insegnamento e i temi legati alle sue ricerche.
La Biblioteca nazionale centrale ospita il Fondo librario di Tullio De Mauro nella Sala Linguistica a lui dedicata.
