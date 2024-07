Uomo ferito da arma da taglio alla stazione Termini: giallo da chiarire

Un uomo barcollante e con un profondo taglio al braccio è entrato ieri 21 Luglio poco dopo le 13 nella stazione Termini dal lato di via Giolitti. Ad accorgersi di lui sono stati gli agenti della polizia ferroviaria, che sono subito intervenuti per soccorrerlo e allertare i soccorsi. L’uomo è stato trasportato in ambulanza al policlinico Umberto I.

Cosa sia accaduto prima dell’arrivo della polizia resta un mistero. L’uomo, al momento, non è in grado di parlare e gli investigatori stanno cercando di ricostruire i fatti avvalendosi anche delle immagini delle telecamere di sorveglianza della zona.

L’episodio è avvenuto nel lato di via Giolitti della stazione, una zona spesso frequentata da persone senza fissa dimora e non nuova a risse e aggressioni.

Per questo, gli inquirenti non escludono che l’accoltellamento sia avvenuto nel corso di una lite.

Le indagini sono in corso per fare luce sull’accaduto e identificare il responsabile.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙