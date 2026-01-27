“URBANA: Tre racconti dalla turbo-borgata” a Vzona

Il 30 gennaio 2026 alle ore 18,30, presso Vzona in via Mozart 7 a Tiburtino Terzo, Susetto presenta il suo nuovo libro “URBANA: Tre racconti dalla turbo-borgata” in uscita per @momoedizioni.

Modera l’incontro Cesare Negrini.

«Ci vediamo – dice l’autore – per la presentazione del mio libro a Vzona, che ho l’onore di poter chiamare casa mia e casa nostra. Parleremo de fascismi, de grilli magici, della fine del mondo, del veganismo e de tante altre robe che me so venute in mente mentre scrivevo sto post. Contro chi ce vole ignoranti e sole, contro chi ce vole dividere, contro chi vorrebbe vederci l’uno contro l’altra. Non sia mai che la risposta stava veramente alla fine de un libro».

