Urge sicurezza sulla via Ardeatina

Umberto Placci ex consigliere del V municipio, ci chiede se possiamo un po’ di visibilità al video che ha girato su via Ardeatina tra il km 15 e 19 dove la situazione del manto stradale deteriorato è diventata estremamente pericolosa.

“Sono come minimo 4 mesi – lamenta Placci – che esiste questo problema e per chi la percorre quotidianamente è un vero problema per la propria sicurezza. Quando la strada diventa buia ci si deve fare il segno della croce affinché vada tutto bene. In più manca anche di segnaletica.

Chiedo di sensibilizzare su questa situazione attraverso Abitare a Roma”

IL VIDEO

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10226250290835376&id=1583568810&sfnsn=scwspwa