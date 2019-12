Usa un libro. Leggere in tutte le forme alla Biblioteca Aldo Fabrizi

Dal 10 al 20 dicembre 2019 ore 16.30 – 18.30 alla Biblioteca Aldo Fabrizi in via Treia 14, Usa un libro. Leggere in tutte le forme. Partecipazione gratuita

Leggere in tutte le forme, è una manifestazione promossa da Biblioteche di Roma con il sostegno di Roma Capitale, Assessorato alla Crescita culturale.

Genitori e Figli. Relazioni efficaci. Percorsi Laboratoriali di Regolazione Emotiva. A cura della Associazione Trousse in collaborazione con il Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università di Roma Tre.

Leggere, inseguire, scoprire sé stessi nella lettura.

Accettare l’altro così com’è, è veramente un atto di amore; sentirsi accettati significa sentirsi amati. E’ un sentimento che promuove la crescita mentale e fisica. La relazione che più mette alla prova la nostra pazienza, che richiede più attenzione, più coraggio e tenacia è quella tra genitore e figlio.

Si tratta dell’unico rapporto che inizia con la dipendenza assoluta e che termina con l’indipendenza. (Thomas Gordon).

La proposta di formazione e laboratoriale si ispira agli studi di Thomas Gordon e a tutte le successive riflessioni sul rapporto tra genitori e figli e sulla importanza di un percorso di educazione emozionale che partendo dalla centralità della lettura arriva a rendere, genitori e figli, persone consapevoli dei propri ruoli.

Le competenze emozionali sono lo strumento migliore per acquisire consapevolezza di sé e maggiore sicurezza nell’affrontare lo studio di nuove conoscenze che passano in gran parte attraverso la lettura.

La gestione delle emozioni diventa quindi lo strumento strategico per permettere ai figli di apprezzare la lettura quale percorso creativo e di incremento delle proprie capacità.

Genitori o Adulti di riferimento – Bambini ed adolescenti: DAI 5 AI 14 ANNI.